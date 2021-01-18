ويتصارع كل من تشيلي ومقدونيا على حجز المقعد الأخير فى المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد ضمان تأهل منتخبي مصر والسويد رسميا عن المجموعة قبل لقاء صدارة المجموعة الذي يجمعهما مساء اليوم.
جاء الشوط الأول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، وسبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مونديال اليد.. منتخب تشيلي يتفوق على مقدونيا فى الشوط الأول 17 - 16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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