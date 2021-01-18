إصابة حسام عاشور بفيروس كورونا

أعلن حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب حسام على حسابه الرسمي بمواقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا". وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي إلى 1 مارس المقبل بسبب ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني للاتحاد والتي كان مقرر إقامتها اليوم الاثنين. وكشفت المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني عن إصابة 6 لاعبين و5 أفراد من الجهاز الفني بفيروس كورونا. ويعاني حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من الغيابات قبل مواجهة إنبي ضمن من اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري. وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وتوفير كافة المستلزمات لحين تماثل شفائهم

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