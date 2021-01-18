المقاولون يتقدم 1-0 على الإسماعيلي في الشوط الأول

سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون العرب في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق هجمة منظمة أعلنت عن تقدم ذئاب الجبل.
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:
حارس مرمى: محمد صبحى.
خط الدفاع: محمود البدرى، كاستيلو، مروان الصحراوى، محمد بيومى.
خط الوسط: دونجا، عماد حمدى، أرى بابل، أحمد مصطفى، الشامى.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
بينما دخل المقاولون بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: حسن شاهين.
خط الدفاع: أمير عابد، حسن الشامى، محمد سمير، أحمد مجدى.
خط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فاروق نور الدين، محمد حمدى زكى.
خط الهجوم: سيف الجزيرى ولويس ادوارد.
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