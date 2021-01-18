المقاولون يتقدم 1-0 على الإسماعيلي في الشوط الأول

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من التقدم على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد في شوط المباراة الأول، التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون العرب في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق هجمة منظمة أعلنت عن تقدم ذئاب الجبل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حارس مرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود البدرى، كاستيلو، مروان الصحراوى، محمد بيومى.

خط الوسط: دونجا، عماد حمدى، أرى بابل، أحمد مصطفى، الشامى.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بينما دخل المقاولون بالتشكيل التالي: