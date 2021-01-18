العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

ونتج عن حادث السير الذي تعرض له عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تهشم السيارة دون أي إصابات لطارق قنديل .
وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري WE المصري على ستاد المكس بالأسكندرية.
ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، لكن سيسمح للزمالك حين يخوض مباراته بالجولة ذاته الانفراد بقمة الدوري حل الفوز على الجونة.
وأصبح رصيد البنك الأهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.
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