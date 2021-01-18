العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

أنقذت العناية الألهية طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت بعد التعرض لحادث سير أثناء رجوعه من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع مضيفه البنك الأهلي .

ونتج عن حادث السير الذي تعرض له عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تهشم السيارة دون أي إصابات لطارق قنديل .

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري WE المصري على ستاد المكس بالأسكندرية.

ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، لكن سيسمح للزمالك حين يخوض مباراته بالجولة ذاته الانفراد بقمة الدوري حل الفوز على الجونة.

وأصبح رصيد البنك الأهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.