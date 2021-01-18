وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "اون تو" عبر أثير "اون تايم سبورت"، أن النجيلة الطبيعية كانت جيدة وكان فريقا الأهلي والزمالك يخوضان مباراة كل أسبوع عليه ولكن عقب التجديدات أصبح بحاجة للتجديد كل فترة قصيرة.
وأضاف حازم إمام أن الجو العام في مصر يمتاز بالحرارة لذلك فالنجيلة الطبيعية كانت جيدة.
وأكمل أن الزمالك سيخوض مباراته أمام الجونة على استاد بتروسبورت على الرغم من استياء مسؤولي الاستاد من تصريحات باتشيكو المدير الفني للزمالك، مشددا أن الجونة فريق صعب والفوز عليه ليس بالأمر السهل.
ووجه نصيحة لـ فريق الزمالك بضرورة التركيز الشديد في المباراة وعدم الاستهانة بالمنافس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصيحة للزمالك.. حازم إمام يسخر من غلق استاد القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.