نصيحة للزمالك.. حازم إمام يسخر من غلق استاد القاهرة

سخر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، من كثرة غلق استاد القاهرة لإجراء الصيانة، مشددا أن الاستاد أصبح يعمل لمدة شهرين ويغلق لمدة 7 أشهر.

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "اون تو" عبر أثير "اون تايم سبورت"، أن النجيلة الطبيعية كانت جيدة وكان فريقا الأهلي والزمالك يخوضان مباراة كل أسبوع عليه ولكن عقب التجديدات أصبح بحاجة للتجديد كل فترة قصيرة.

وأضاف حازم إمام أن الجو العام في مصر يمتاز بالحرارة لذلك فالنجيلة الطبيعية كانت جيدة.

وأكمل أن الزمالك سيخوض مباراته أمام الجونة على استاد بتروسبورت على الرغم من استياء مسؤولي الاستاد من تصريحات باتشيكو المدير الفني للزمالك، مشددا أن الجونة فريق صعب والفوز عليه ليس بالأمر السهل.

ووجه نصيحة لـ فريق الزمالك بضرورة التركيز الشديد في المباراة وعدم الاستهانة بالمنافس.