أشاد عماد متعب نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار لـ سيراميكا كليوباترا عقب هدفه القاتل في الدقيقة الـ 90 من مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز سيراميكا بهدفين مقابل هدف. وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ايه يا واد يا ريان ده 90+ كمان". حقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عماد متعب يتغزل في أحمد ياسر ريان عقب هدفه مع سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.