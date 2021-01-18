ووقع اللاعب احمد قمحة عقود انضمامه لصفوف بنى سويف بحضور مسوؤلى النادى السويفى ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق فى صفقة انتقال حر عقب حصول مسؤولى النادى السويفى على الاستغناء الخاص باللاعب.
أحمد قمحه يبلغ 28 عام ويجيد المشاركة بمركز الهاف الأيمن والهاف الأيسر وصانع الالعاب.
ولعب ' قمحه ' بصفوف قطاع ناشئين مصر للمقاصة لمدة ثلاثة مواسم وموسمين بصفوف الفريق الأول ثم انتقل للمشاركة بصفوف الفيوم الرياضى لمدة عام ونصف.
وعلى مدار مسيرته بالفيوم شارك مع الفريق بجميع مباريات الفريق بمجموعة الصعيد ، وتعتبر صفقة احمد قمحة لبنى سويف هى الثانية، بعد أن أتم مسوؤلى النادى ضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك.
اقرأ أيضا :
يتابع المحافظ نتائج عمل هذه المجموعات ، ويشرف على آليات عملها نائب المحافظ " د.عاصم سلامة " ، ويتابع ميدانيا ومكتبيا معاون المحافظ " أ. محمد جبر " ، ويشرف على جهود المجموعات ويشارك في تنفيذ مهامها مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، ويتابع على أرض الواقع المشروعات شباب مبادرة تأهيل وتمكين وصولا إلى مجموعات من شباب كل قرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنى سويف يضم "قمحة" لاعب الفيوم فى صفقة انتقال حر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.