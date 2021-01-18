قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. ومن المقرر على ضوء هذا الإيقاف أن يغيب اللاعب عن 4 مباريات مهمة سيخوضها الفريق أمام المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.