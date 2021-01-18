روسيا تهزم كوريا الجنوبية 30-26 في مونديال اليد

بدأ اللقاء بتقدم كوريا الجنوبية ثم تعادلت روسيا ثم تقدمت بفارق هدف ثم هدفين ثم قلصت كوريا وتعادلت وهكذا ظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل 15/15 .
وفِي الشوط الثاني وكما حدث في مباراة كوريا وبيلاروسيا لم يستطع الفريق الكوري الشاب الاستمرار على نفس وتيرة الشوط الأول وتقدم الفريق الروسي بفارق هدفين ثم ثلاثة حتى انتهى اللقاء بفارق 4 أهداف لصالح روسبا.
ورفعت روسيا رصيدها إلى 5 نقاط وتنتظر نتيجة مباراة بيلا روسيا وسلوفينيا لتحديد الترتيب.
أدار اللقاء تحكيميا الطاقم الجزائري المكون من يوسف للخيري وسيد علي حميدي.
يذكر أن المتأهلين الثلاث من هذه المجموعة يلاقون المتأهلين الثلاثة من مجموعة مصر.
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