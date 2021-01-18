الرياضة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بتفويض الثنائى عدلى القيعى وأمير توفيق، بعقد جلسة مع إدارة إنبى فى الأيام المقبلة لمحاولة الوصول لاتفاق بشأن التعاقد مع كريم فؤاد.

 

وطلب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى التعاقد بشكل رسمى مع كريم فؤاد بعد أن شاهد اللاعب يقدم مستويات فنية مميزة مع المنتخب الأوليمبى.

  

يذكر أن الأهلى لا يمتلك بديلا صريحا فى مركز الظهير الأيمن بالوقت الحالى، للاعب محمد هانى ويتم توظيف الثنائى أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق فى هذا المركز.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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