نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشنناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بدون أهداف. وبعد قرار لجنة الإيقاف سيغيب محمد الشناوي عن المباريات التالية :- الأهلي × المقاولون العرب الجولة التاسعة بيراميدز × الأهلي الجولة العاشرة الأهلي × سموحة الجولة الحادية عشر الأهلي × طلائع الجيش الجولة الرابعة عشر