نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يقسو علي الزرقا بثلاثية في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت على حساب ضيفه فريق الزرقا بثلاثية مقابل لاشئ في الدورالتمهيدي الثاني لكأس مصر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ،علي ملعب بتروسبورت بالدور التمهيدي الثاني للكأس.

افتتح التسجيل عن طريق محمود محبوب فليكس في الدقيقة الثالثة ،وجاء الهدف الثاني عن طريق إسلام كانو لاعبي بتروجت، ثم سجل الهدف الثالث محمود عماد .

أدار اللقاء الحكم محمد حسن عاونه تامر سمير ومحمود كثير وحكم رابع حسام جمال.