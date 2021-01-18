نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يبدي رغبته في الرحيل عن ليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الهولندي ممفيس ديباي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي رغبته في الرحيل عن الفريق وخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة كانال بلس أكد ديباي أنه يلعب لنادي بكير للغاية ولكنه يتطلع في الوقت ذاته للذهاب إلى واحد من أفضل ثلاثة أندية في العالم.

وكان الهولندى صاحب الـ26 عاما، قد انضم لصفوف ليون الفرنسى، خلال فترة الإنتقالات الشتوية 2017، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، وخاض ديباى 154 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 62 هدف