صحم يعزز صفوفه بثلاثة محترفين أجانب

صالح البارحي:

يسعى مجلس إدارة نادي صحم لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بثلاثة لاعبين محترفين أجانب، حيث تمكن من التعاقد مع المهاجم غزلان من الجنسية الفرنسية ويلعب في الدوري الجزائري، وسيشارك في لقاء سمائل بدور الـ16 لمسابقة الكأس الغالية مساء الخميس القادم بمجمع صحار، فيما قطع النادي ما نسبته 80% من المفاوضات مع لاعب الارتكاز إيمومو إيجاي والذي يلعب في صفوف نادي سموحة المصري، وأصبحت الأمور شبه محسومة في إنهاء عملية التعاقد. كما ينتظر مجلس الإدارة الموافقة النهائية من نادي حتا الإماراتي حول الاستفادة من خدمات صانع اللعب البرازيلي.

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