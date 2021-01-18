تواصل منافسات مسابقة مزاينة الأبل لليوم الثاني على التوالي بميدان المزاينة بالفليج

في الرياضة 18 يناير,2021

تقام اليوم 10 أشواط في فئتي اللقايا والجذاع

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات مسابقة مزاينة الإبل على مستوى السلطنة ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي ينظّمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجانة السلطانية على ميدان المزاينة بالهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء وتستمر حتى يوم الخميس القادم وقد اشتملت مسابقة يوم أمس على ستة أشواط خصصت لسن الحجائج خمسة منها للأبكار وشوط للجعدان وجاءت النتائج على النحو التالي:في الشوط الأول الحجايج أبكار توجت بالمركز الأول “وعد” لمالكها محمد بن سالم الرشيدي ونالت جائزة السيارة وحصلت على المركز الثاني “سيرة ” لمالكها ناصر بن جمعة السنيدي وحصل على جائزة مالية قدرها 600 ريال عماني وجاءت بالمركز الثالث “العاصمة ” لمالكها حمد بن خلفان المعولي وحصل على جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني وحصلت على المركز الرابع “حاكمة ” لمالكها خالد بن حميد بن عبدالله القريني ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا والمركز الخامس “الذيبة ” لمالكها مصبح بن راشد بن علي البادي ونالت جائزة مالية قدرها 150 ريالا عمانيا .

وفي الشوط الثاني الحجائج ” شوط الرئيسي المفتوح أ” جاءت بالمركز الأول “وسم “لمالكها شهاب بن حمد المالكي وحصل على جائزة خنجر و350 ريالا عمانيا وفي المركز الثاني جاءت “اللافية” لمالكها حمد بن خلفان المعولي ونالت جائزة مالية قدرها 270 ريالا عمانيا وفي المركز الثالث “هقاوي”لمالكها محمد بن فاضل بن سليمان القريني ونالت جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا وفي المركز الرابع “الظبي ” لمالكها الزبير بن ماجد بن علي السعيدي ونالت جائزة مالية قدرها 170 ريالا عمانيا وفي المركز الخامس “دمعة ” لمالكتها فاطمة بنت وليد بن سباع الحوسنية ونالت جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا .

أما في الشوط الثالث الحجائج شوط العادي المفتوح “ب” فازت “تشريف” بالمركز الأول لمالكها ناصر بن سعيد المالكي ونالت جائزة مالية قدرها 300 ريال عماني وحققت المركز الثاني “معاني” لمالكها سليمان بن فاضل القريني ونالت جائزة مالية قدرها 200 ريال عماني واحتلت المركز الثالث “مطره “لمالكها سيف بن حمد المالكي وحصلت على جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا وفي المركز الرابع ” الشاهينية ” لمالكها راشد بن سعيد السعيدي ونالت جائزة مالية قدرها 120 ريالا عمانيا وفي المركز الخامس “سمحة ” لمالكها حمدان بن عبدالله بن محمد القريني ونالت جائزة مالية قدرها 80 ريالا عمانيا .

وفي الشوط الرابع الحجائج شوط التلاد ” بكار ” حققت المركز الأول “مصيحة” لمالكها حميد بن عبدالله القريني ونالت جائزة قدرها 300 ريال عماني وفي المركز الثاني جاءت “سمحة ” لمالكها هزاع بن حمود المالكي ونالت جائزة مالية وقدرها 200 ريال عماني وحصلت “الشاهينية “على المركز الثالث لمالكها سيف بن راشدالرشيدي ونالت جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا وفي المركز الرابع “رموز “لمالكها سيف بن راشد الهاشمي ونالت جائزة مالية قدرها 120 ريالا عمانيا وفي المركز الخامس “سرابة ” لمالكها سلطان بن حمد بن راشد المالكي ونالت جائزة مالية قدرها 80 ريال عماني .

اما الشوط الخامس الحجائج جعدان فتوج بالمركز الأول “الوزير” لمالكه محمد بن حمود السنيدي ونال جائزة مالية وقدرها 300 ريال عماني وفي المركز الثاني “سراب ” لمالكه ناصر بن علي السنيدي وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ريال عماني وحقق المركز الثالث “لطام التحدي ” لمالكه فيصل بن فهد الحوسني وحصل على جائزة مالية قدرها 140 ريالا عمانيا .

وفي الشوط السادس الحجائج أبكار نالت المركز الأول “نشبة “لمالكها إبراهيم بن مبروك المهري وحصلت على جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا وحصلت “عبري ” على المركز الثاني لمالكها تركي بن سعيد المعمري ونالت جائزة مالية قدرها 170 ريالا عمانيا وحققت المركز الثالث “جمايل” لمالكها خاتم بن ناصر السعدي ونال جائزة مالية قدرها 80 ريالا عمانيا .

مسابقة اللقايا

تقام اليوم مسابقة مزاينة الابل فترتين صباحية خصصت لفئة ( اللقايا ) تتضمن 5 اشواط الشوط الاول التحدي ( بكار ) حيث يحصل الفائز بالمركز الاول على سيارة والشوط الثاني الرئيسي المفتوح وجائزة المركز الاول خنجر ومبلغ 350 ريالا عمانيا والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) جائز المركز الاول 300 ريال والشوط الرابع جعدان وجائز المركز الاول 300 ريال والشوط الخامس العادي وجائز المركز الاول 250 ريالا كما سيحصل الفائزون بالمراكز الاولى في الأشواط الخامسة على جوائز مالية متنوعة.وفي الفترة المسائية خصصت لفئة الجذاع الشوط الاول التحدي (بكار ) جائزة المركز الاول سيارة والشوط الثاني الرئيسي المفتوح (أ) جائزة المركز الاول خنجر و 350 ريالا والشوط الثالث العادي المفتوح (ب) يحصل صاحب المركز الاول على 300 ريال عماني والشوط الرابع جعدان يحصل الفائز بالمركز الاول على 300 ريال والشوط الخامس العادي يحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية قدرها 250 ريالا عمانيا،بالاضافة الى جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في الاشواط الخمسة في هذه الفئة .