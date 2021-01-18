أنيس البدري يعود للترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، عن تعاقده مع أنيس البدري، لمدة موسم ونصف الموسم.

نادي الترجي أعلن عودة اللاعب التونسي لناديه مرة أخرى، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، بعد رحيله عنه منذ عام، للانضمام للاتحاد السعودي.

وتوج البدري مع الترجي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا عامي 2018-2019، قبل أن ينتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي في يناير الماضي.

وفسخ البدري عقده مع اتحاد جدة الصيف الماضي، وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف نادي الزمالك.