الإسماعيلي يستمر في نزيف النقاط بهزيمة جديدة من المقاولون 0-1

حقق المقاولون العرب فوزا مهما على منافسه الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد حمدي زكي هدف المقاولون العرب في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق هجمة منظمة أعلنت عن تقدم ذئاب الجبل. وحاول لاعبو الإسماعيلي إحراز هدف التعادل عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني لكن لم يحالفهم الحظ على الرغم من تسجيل فخر الدين بن يوسف هدف تعادل الدرويش لكن قرر حكم اللقاء بإلغاء الهدف بداعي التسلل عقب اللجوء لتقنية الفيديو. وتمكن المقاولون العرب من التواجد في المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط. وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : حارس مرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: محمود البدرى، كاستيلو، مروان الصحراوى، محمد بيومى. خط الوسط: دونجا، عماد حمدى، أرى بابل، أحمد مصطفى، الشامى. خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف. بينما دخل المقاولون بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: حسن شاهين. خط الدفاع: أمير عابد، حسن الشامى، محمد سمير، أحمد مجدى. خط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فاروق نور الدين، محمد حمدى زكى. خط الهجوم: سيف الجزيرى ولويس ادوارد.

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