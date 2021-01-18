كيريل لازاروف رجل مباراة مقدونيا وتشيلي

توج "كيريل لازاروف" نجم منتخب مقدونيا بجائزة رجل المباراة للقاء مقدونيا وتشيلي بعد أن خطف منتخب بلاده تذكرة التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد مصر 2021 بعد الفوز على تشيلي بنتيجة 32/29 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وأحرز "كيريل لازاروف" نجم منتخب مقدونيا 8 أهداف من إجمالي اهداف منتخب بلاده وساهم فى خطف التذكرة الثالثة للصعود للدور الرئيسي.



وحسم منتخب مقدونيا التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد ضمان تأهل منتخبي مصر والسويد رسميا عن المجموعة قبل لقاء صدارة المجموعة الذي يجمعهم مساء اليوم.



وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.



وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.