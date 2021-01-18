أحمد ياسر ريان: لم أشعر بالغربة في سيراميكا كليوباترا.. وأشكر الأهلي على الإعارة

أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش، إضافةً إلى تسجيله هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وقال "ريان"، عقب المباراة، "أعمل داخل منظومة محترمة، لم أشعر بالغربة في أول يوم داخل النادي، وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني، وكل زملائي الذين دعموني ووقفوا بجانبي".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، لذلك انسجمت معهم سريعا، دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع، وزملائي يوصلوني إلى المرمى بشكل قوي".

وأضاف "أشكر مسئولي النادي الأهلي على إعارتي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وهدفي الوصول مع النادي إلى مركز يليق بنا".

وأنهى حديثه قائلا "أغلقنا ملف مباراة طلائع الجيش، ونستعد بكل قوة للمباراة المقبلة، وهدفنا الحصول على مركز متقدم في مسابقة الدوري الممتاز".