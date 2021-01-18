نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تعطيل ملف إنتقالات القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث الفريق الأبيض عن ضم مهاجم قوي لتعويض الرحيل المحتمل للنجم مصطفى محدم الذي يرغب في خوض تجربة الإحتراف على الرغم من فشل إنضمامه لسانت إيتيان الفرنسي.

فيما تسبب فرجاني ساسي في تلبية رغبات جيمي باتشيكو حيث لم يعلم أي من الطرفين حتى الآن بقاء اللاعب من عدمه ما يجعل الصفقات مُطعله حتى الآن.