نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أخر تطورات تعاقد القلعة البيضاء مع أسامة جلال لاعب نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أكد المصدر أن نادي الزمالك لم يحسم موقفه حتى الأن من التعاقد مع أسامة جلال من إنبي، مشيرًا إلى القدرات الرائعة التي يتمتع بها اللاعب.

وأشار المصدر، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو صاحب القرار الأول في طلب أسماء الصفقات والتعاقد مع اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك لم يتلقى أي خطابات رسمية تحمل توقيع رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي أو مختومة من النادي، تفيد بالاعتذار عما أسيئ فهمه من تصريحات رئيس النادي الفرنسي، بشأن ضم مصطفى محمد.

وفي سياق متصل، طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع محمود رزق مدافع نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.