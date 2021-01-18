نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدهم السلحدار مديرا فنيا لبنى عبيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى بنى عبيد عن تولى أدهم السلحدار القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل عادل صديق عن قيادة الفريق.

كما تقرر الإبقاء على الجهاز المعاون لعادل صديق بالجهاز الفنى الجديد.

ووجه مجلس إدارة بنى عبيد الشكر لعادل صديق عقب هزيمة الفريق اليوم بكأس مصر أمام بلدية المحلة بهدفين دون مقابل.

ومن المقرر أن يتولى السلحدار أولى مباريات الفريق تحت قيادته بداية من لقاء مالية كفرالزيات المقبل بدورى القسم الثانى.

ولم يحقق بنى عبيد حتى الآن أى فوز بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حيث تعرض لثلاث هزائم وتعادل فى خمس مباريات.