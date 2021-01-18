مونديال اليد.. مصر تتقدم على السويد 12 - 9 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين منتخبي مصر والسويد في بطولة العالم لليد بتقدم الفراعنة 12 - 9.

شهد الشوط الأول منافسة قوية بين الفريقين، ونجح الفراعنة في الحفاظ على التقدم الدائم لكن المنافس كان ندا قويا وتعادل أكثر من مرة حتى الـ15 دقيقة الأولى.

وطوال الـ15 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول سعت السويد إلى تقليص الفارق مع مصر، إلا أن الفراعنة نجحوا في إفساد الشبكة الدفاعية للخصم وإنهاء الـ30 دقيقة الأولى بالتقدم.

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من : كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

فيما تم استبعاد كل من "إسلام حسن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل" من المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وفي المباراة الثاني تغلب على منتخب مقدونيا 38-19، بينما تغلب منتخب السويد في الجولة الأولي على منتخب مقدونيا 32-20، وفي الجولة الثانية تغلب على منتخب تشيلي41-26

وحسم منتخب مقدونيا التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد تأهل منتخبي مصر والسويد عن المجموعة قبل حسم لقائهما.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.