مونديال اليد .. فرنسا تتعادل مع سويسرا 14-14 في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول بين منتخبى فرنسا لكرة اليد و نظيره سويسرا بنتيجة 14/ 14 فى المباراة التى تجمع الفريقين بختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد ويقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة من مجموعات المونديال بجانب النمسا والدنمارك والتى تقام مبارياتها بصالة حسن مصطفى باكتوبر. وتغلبت فرنسا على النرويج والنمسا فى اول مواجهتين بينما فازت سويسرا على النمسا وخسرت من النرويج .. ويحتل المنتخب الفرنسى صدارة المجموعة ، وخلفه منتخب النرويج ثم سويسرا ، فيما يبقى منتخب النمسا بدون رصيد فى المركز الأخير.

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