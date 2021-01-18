تعرّف على مواعيد مباريات شباب الأهلي في المرحلة النهائية بدوري الجمهورية

تلقي النادي الأهلي خطابًا من اتحاد كرة القدم يخطره خلاله بمواعيد مباريات فريق الشباب مواليد ١٩٩٩ في المرحلة النهائية بدوري الجمهورية للشباب، والتي أجريت القرعة الخاصة بها في مقر الاتحاد أمس الأحد.

المباريات تنطلق جميعها في الساعة الواحدة ظهرًا، وجاءت مواعيد مباريات الأهلي والملاعب التي تقام عليها كالتالي:

الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي (الخميس ٢١ يناير - استاد القناة الجديد بالإسماعيلية).

الجولة الثانية: الأهلي × باي.

الجولة الثالثة: الأهلي × سموحة (الأحد ٣١ يناير - ملعب الأهلي بمدينة نصر).

الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي (الخميس ٤ فبراير - ملعب مركز شباب الجزيرة).

الجولة الخامسة: الأهلي × الإنتاج الحربي (الثلاثاء ٩ فبراير - ملعب الأهلي بمدينة نصر).

الجولة السادسة: المقاولون العرب × الأهلي (الأحد ١٤ فبراير - ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر).

الجولة السابعة: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (الخميس ١٨ فبراير - ملعب الأهلي بمدينة نصر).

الجولة الثامنة: إنبي × الأهلي (الثلاثاء ٢٣ فبراير - ملعب إنبي بالكيلو ١٧).

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (الأحد ٢٨ فبراير - ملعب الأهلي بمدينة نصر).