استمرار الغضب في الشارع الاسمعلاوي بعد هزيمة الدراويش أمام المقاولون

استمرت حالة الاحتقان والغضب في الشارع الاسمعلاوي عقب هزيمة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الاسماعيلية مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

وكان الاسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز لارضاء الجماهير، بعدما ودع البطولة العربية.