استمرار الغضب في الشارع الاسمعلاوي بعد هزيمة الدراويش أمام المقاولون

وكان الاسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز لارضاء الجماهير، بعدما ودع البطولة العربية.
وطالبت الجماهير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل وانقاذ الفريق، مطالبين برحيل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وتشكيل لجنة لإدارة النادي لحين عقد انتخابات.
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