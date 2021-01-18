انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

كشفت مصادر في الأهلي، عن أن إدارة النادي استقرت بشكل نهائي على تقديم طلب رسمي للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب جميع مبارياته حال الاستمرار علي النهج نفسه في ما يتعرض الفريق الأحمر.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا اليوم برئاسة محمود الخطيب وشهد مناقشة واسعة لجميع ما يتعرض له الفريق الأحمر.

وأضافت المصادر أن الاجتماع كان مقررا عقده بشكل طبيعي بعيدا عن أزمات التحكيم وقرارات اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

وأوضحت المصادر أن المجلس فؤجي بما حدث في مباراة البنك الأهلي أمس بجانب صدور قرار بإيقاف محمد الشناوي حارس المرمي لمدة 4 مباريات.

وشددت المصادر على أن إدارة الأهلي تدرس بقوة التقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب علي نفقتها لإدارة مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك.

وقالت إن القرار الثاني هو دراسة تقديم شكوي رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللجنة التي عينها لإدارة الكرة المصرية بسبب التمييز في القرارات وسيكون الملف مصحوبًا بمجموعة من الفيديوهات التي تثبت وجهة نظر القلعة الحمراء خاصة فيما حدث بعد واقعة رمضان صبحي تجاه حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ولم يتم إيقافه سوى مباراة واحدة نتيجة الطرد وما حدث مع محمد الشناوي الذي تم إيقافه 4 مباريات وغرامة مالية دون أن يقوم الحكم ولو بإنذاره.