محمد مصيلحي يطمئن على مصابي كورونا في الاتحاد السكندري

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي إلى 1 مارس المقبل بسبب ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني للاتحاد التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم.

وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزل المصابين وتوفير كافة المستلزمات لحين تماثل شفائهم.

وكشفت المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني عن إصابة 6 لاعبين و5 أفراد من الجهاز الفني بفيروس كورونا إضافة إلي إصابة حسام عاشور صباح اليوم.