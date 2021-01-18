بعد الهزيمة من المقاولون.. الإسماعيلي يحسم ملف المدير الفني الجديد خلال ساعات

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حسم ملف المدير الفني الجديد للنادي خلال ساعات بعد هزيمة أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.
ويتجه الإسماعيلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي، عقب تراجع ترتيب الفريق في الدوري.
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