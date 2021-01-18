وأشاد المشرف العام بأداء اللاعبين واستعادة نغمة الفوز من جديد بالدوري والتقدم في جدول ترتيب الدوري أكثر من مركز موجها التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس .
جدير بالذكر أن المقاولون العرب استعاد نغمة الفوز الغائبة وحقق فوزا مهما على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين في ستاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة 6 من الدوري الممتاز.
أحرز هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 25.
وعاد المقاولون للانتصارات بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 12.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عادل يشيد بأداء لاعبي المقاولون ويهنئهم بالفوز على الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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