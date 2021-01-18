محمد عادل يشيد بأداء لاعبي المقاولون ويهنئهم بالفوز على الإسماعيلي

حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني ، في غرفة خلع الملابس عقب الفوز علي الاسماعيلي .

وأشاد المشرف العام بأداء اللاعبين واستعادة نغمة الفوز من جديد بالدوري والتقدم في جدول ترتيب الدوري أكثر من مركز موجها التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس .



جدير بالذكر أن المقاولون العرب استعاد نغمة الفوز الغائبة وحقق فوزا مهما على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين في ستاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة 6 من الدوري الممتاز.



أحرز هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 25.



وعاد المقاولون للانتصارات بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 12.