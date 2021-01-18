أحمد ياسر ريان بعد هدفه اليوم: سيراميكا كليوباترا به منظومة محترمة

وقال ريان عقب المباراة: "أعمل داخل منظومة محترمة، لم أشعر بالغربة في أول يوم داخل النادي، أشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني، وكل زملائي الذين دعموني ووقفوا بجانبي".
وأردف قائلا: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، لذلك انسجمت معهم سريعا، دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع، وزملائي يوصلوني إلى المرمى بشكل قوي".
وعاد ليقول: "أشكر مسئولي النادي الأهلي على إعارتي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وهدفي الوصول مع النادي إلى مركز يليق بنا".
وانهى حديثه قائلا: "أغلقنا ملف مباراة طلائع الجيش،. ونستعد بكل قوة للمباراة المقبلة، وهدفنا الحصول على مركز متقدم في مسابقة الدوري الممتاز".
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