محمد عادل يهنئ لاعبي المقاولون العرب بالفوز على الإسماعيلي

حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام علي الفريق الأول، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني، في غرفة خلع الملابس عقب الفوز على الإسماعيلي.

وأشاد المشرف العام بأداء اللاعبين واستعادة نغمة الفوز من جديد بالدوري والتقدم في جدول ترتيب الدوري أكثر من مركز، موجها التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب استعاد نغمة الفوز الغائبة وحقق فوزا مهما علي حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين في ستاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة 6 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ الذئاب، غدا الثلاثاء، الاستعداد للقاء الأهلي القادم بدون راحة.

أحرز هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 25.

وعاد المقاولون للانتصارات بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، ورفع رصيده إلي 7 نقاط في المركز 12 بعد الفوز على البنك الأهلي والإسماعيلي والتعادل أمام سيراميكا كليوباترا.