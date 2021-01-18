عجز.. لاعب بيلباو المتسبب في طرد ميسي يكشف سبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد البارسا

وتحصل ليونيل ميسي على البطاقة الحمراء، في المباراة التي جمعت فريقه برشلونة بنظيره أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه فيلاليبري بدون كرة.
وقال فيلاليبري في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية:"ما حدث هو أن برشلونة كانت الكرة معاهم في آخر دقائق المباراة، وضعت جسدي لمنع ميسي من التقدم، فقام ميسي بضربي بذراعه."
وأضاف:" عذرًا، لكنني لا أرى ذلك الأمر سوى عجزًا منه، ما فعله كان اعتداء واضحًا عليً، واستحق الطرد بكل تأكيد، ليس علينا التدخل في قرارلاات التحكيم، ارتكبنا أخطاءً كما ارتكبوا هم أيضًا، الأهم هو الفوز، ومفتاحنا للفوز كان عدم الاستسلام."
وقاد فيلاليبري فريقه أتلتيك بيلباو للتتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب برشلونة، بعد أن فاز الفريق الباسكي أمس بنتيجة 3-2، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.
وأحرز فيلاليبري الهدف الثاني وهو هدف التعادل لـ بيلباو في الدقيقة 90، من المباراة التي جمعت فريقه بالبارسا أمس، ليتجه بالمباراة للأشواط الإضافية، حيث أحرز لاعبه إيناكي ويليامز هدفًا حاسمًا للفريق الباسكي، ليتوجوا باللقب في النهاية.
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