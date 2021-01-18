مونديال اليد .. أندى شميد أفضل لاعب في مباراة فرنسا وسويسرا

حصل أندى شميد لاعب المنتخب السويسرى على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز منتخب فرنسا على نظيره السويسرى فى إطار مباريات اليوم الثالث ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى إنطلقت 13 و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بالمجموعة الخامسة، فى ظل تقدم وتميز إحصائياته فى تقييم المباراة .
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يحصد فيها اللاعب على جائزة رجل المباراة حيث سبق وحقق نفس اللقب فى مباراة سويسرا والنمسا بثاني جولات البطولة .
وانتهت مباراة فرنسا وسويسرا بفوز الفريق الازرق 24/25 بختام الدور الأول من بطولة المونديال.
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