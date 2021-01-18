مونديال اليد .. سلوفينيا تفوز على بيلاروسيا 29 -25

حقق منتخب سلوفينيا فوزا ثمينا على حساب بيلاروسيا بنتيجة 29-25 ليحسم المركز الثاني بالمجموعة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد . وبدأ منتخب بيلاروسيا المباراة متفوقا على نظيره السلوفيني وتقدم بفارق 4 أهداف لكن نجحت سلوفينيا في أخر 10 دقائق في الاستفاقة لينتهي الشوط بالتعادل 15-15. واستمرت صحوة منتخب سلوفينيا في الشوط الثاني ليبتعد بفارق هدفين ويحافظ على تقدمه لنهاية المباراة. وتأهل منتخب سلوفينيا للدور الرئيسي بنقطتين بعد الفوز على بيلاروسيا، بينما الاتحاد الروسي تأهل بـ 3 نقاط وأخيرا صعد بيلاروسيا بنقطة واحدة. وتأهلت منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي إلى الدور الرئيسي بجانب منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية.

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