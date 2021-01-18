وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب كرة اليد رغم الهزيمة من السويد

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، وبير أكسيل فريلينسدورف سفير السويد لدي مصر، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وانتهت نتيجة الشوط الأول بتفوق مصري بنتيجة ١٢-٩ وتبادل الفريقان السيطرة علي مجريات المباراة، وظل المنتخب المصري متقدم طوال فترات المباراة حتي استطاع المنتخب السويد من تعديل النتيجة وخطف المباراة في الثواني الأخيرة بنتيجة ٢٤-٢٣ ، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي كثاني المجموعة السابعة خلف منتخب السويد متصدر المجموعة، ويأتي منتخب مقدونيا في المركز الثالث والذي استطاع التغلب علي منتخب تشيلي بنتيجة٣٢-٢٩، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل مباراة مصر والسويد، وانتقل المنتخب التشيلي للعب ضمن مباريات "كأس الرئيس"، بعدما فشل في حصد أي نقطة في المجموعة، حيث سينضم الثلاثي إلى منتخبات روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا في مجموعة واحدة.
وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج والتربع علي عرش كرة اليد العالمية.
وخاض منتخب مصر لكرة اليد هذا اللقاء بنفس قائمة مواجهة مقدونيا الماضية التى شهدت دخول أحمد الأحمر بدلا من محسن رمضان .
وضمت قائمة المباراة كلا من ، كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.
تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته ال27 يشارك به 32 منتخبًا من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة
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