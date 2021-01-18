مونديال اليد .. مصر تخسر من السويد 23-24

انتهت مباراة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة 24-23 للسويد.

وعلى الرغم من قوة المنافسة الا ان المباراة شهدت تألقا للحارس كريم هنداوي ، الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة من الخصم.

شهد الشوط الاول منافسة قوية بين الفريقين ، الا ان الفراعنة سعوا في الحفاظ على التقدم الدائم لكن المنافس كان ندا قويا وتعادل اكثر من مرة حتى الـ15 دقيقة الاولى ، وطوال الـ15 دقيقة الاخيرة من الشوط الاول سعت السويد الى تقليص الفارق مع مصر ، الا ان الفراعنة نجحوا في افساد الشبكة الدفاعية للخصم وانهاء الـ30 دقيقة الاولى بالتقدم.

جاء الشوط الثاني اكثر شراسة وندية بين الفريقين ، حيث حافظ الفراعنة على التقدم لبضع دقائق الا ان السويد نجحت في التعادل بعد 10 دقائق من بداية الشوط ، واستمرت شدة المنافسة حتى نهاية المباراة بفارق هدف وحيد للسويد.

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من : كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

فيما تم استبعاد كل من اسلام حسن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل من المباراة.

وكان المنتخب الوطني تغلب في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، وفي المباراة الثانية تغلب على منتخب مقدونيا 38-19، بينما تغلب منتخب السويد في الجولة الأولي على منتخب مقدونيا 32-20، وفي الجولة الثانية تغلب على منتخب تشيلي41-26 وحسم منتخب مقدونيا التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد تأهل منتخبي مصر والسويد عن المجموعة قبل حسم لقائهما.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.