أوباميانج يقود تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل أرسنال كالآتي: في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: سيدريك - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني خط الوسط: بارتي - تشاكا - ساكا - سيث روي خط الهجوم: أوباميانج - ألكسندر لاكازيت ويتواجد لاعبنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء لفريقه أرسنال في مباراة اليوم. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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