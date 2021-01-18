شاهد.. مدرب الإسماعيلي يدخل في نوبة بكاء هستيرية عقب الهزيمة أمام المقاولون

دخل أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في حالة من الانهيار والبكاء الهستيري، بعدما خسر فريقه أمام المقاولون العرب بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
وواصل فريق الدراويش نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، بينما استعاد ذئاب الجبل توازنه في البطولة بعدما تعثر في بداية الموسم في أكثر من لقاء.
وقال «العيسوي» في تصريحات عبر شاشة «أون تايم سبورتس» "لا يهمني الهجوم الذي تشنه علي الجماهير وأنا متقبل جميع الانتقادات والإساءات، لمعرفتي الجيدة برغبة جماهير نادي الإسماعيلي في الفوز الدائم وعودة قلعة الدروايش إلى مستواها المعروف".
وتابع: "ما يهمني هو أن يعرف الناس أنني أعمل بشكل دائم وأتعب مع اللاعبين ولكن غياب التوفيق وراء الهزائم المتتالية، ومن شاهد مباراة اليوم سيؤكد أن الإسماعيلي يستحق الفوز بفارق هدفين أو 3 أهداف".
وأضاف أبو طالب العيسوي خلال دخوله في نوبة بكاء "أنا مش عارف ليه بيحصل كدة، أنا نفسي أفرح جماهير الإسماعيلي ونفسي يعرفه أني مدرب كويس بس مفيش توفيق".
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