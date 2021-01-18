فإنها لا تعمى الأبصار.. أحمد حسن يزور الأشقاء المكفوفين أهل القرآن في الإسكندرية ..فيديو وصور

قام أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، اليوم الإثنين، بزيارة أسرة الأشقاء الثلاثة المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم فى الإسكندرية.
ونشر أحمد حسن عددة صور وفيديو له معهم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق أحمد حسن قائلا "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.. صدق الله العظيم..".
يوم جميل في ضيافة أهل القرآن الكريم وحفظته في الأسكندرية محمد وفارس وملك ربنا يبارك فيهم حاجة تفرح وربنا يكثر من أمثالهم حاجة جميلة وربنا يجعلهم سند لينا وننال حظنا من دعواتهم ... وعلي فكرة طلع عندهم مواهب في التقليد ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات:
- تسلم ياصقر بجد تسلم
- الله يجزاك خير يا ابو حسن
- انت انسان محترم والله
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