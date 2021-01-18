نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يخسر أمام ذئاب الجبل بهدف حمدي زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الدراويش عند النقطة السادسة في المركز الخامس عشر فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة السابعة في المركز الثاني عشر.