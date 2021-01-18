نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان ويتمسك بموقفه في ملف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض مسؤولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، قبول اعتذار نادى سانت إيتيان الفرنسى، بشأن تصريحات رئيس النادى عن مفاوضات الطرفين للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء.

حيث أكد حسيم السمرى، عضو اللجنة التنفيذية، أن هناك بيان من نادي سانت إتيان مكتوب باللغة الإنجليزية، قد أرسل إلى نادي الزمالك للإعتذار عما أسيئ فهمه من تصريحات رئيس النادي الفرنسي.

وأشار، أنه تم رفض ذلك الاعتذار، مؤكدًا أنه يجب أن يكون من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للنادى الذي حدثت المفاوضات من خلاله، خاصة بعدما لاحظنا عدم وجود أي أختام أو توقيع على هذه الورقة.

وفي سباق متصل، يسعى مسؤولو نادي الزمالك، عقد جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل تمديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

ويحصل عبد الله جمعة على مبلغ 2 مليون جنيه في الموسم، ويسعى مسؤولو الزمالك إلى تمديد عقده وزيادة راتبه السنوى بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته.