نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي الأمريكي يعين فيل نيفيل مدير فني للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي تعيين فيل نيفيل مديراً فنياً جيداً بعد أن تم إقالة المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

وفي تصريحات أدلى بها مالك النادي ديفيد بيكهام أكد أنه يعرف فيل منذ أن كانوا صغاراً في أكاديمية مانشستر ريونايتد الأنجليزي وتشاركا معاً الحاض النووي لكرة القدم".

يُذكر أن فيل نيفيل أعلن في وقت سابق اليوم إستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب الإنجليزي للسيدات لكرة القدم من أجل تولي مسؤولية تدريب إنتر ميامي.