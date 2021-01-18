الرياضة

تليفونات بنى سويف يضم لاعب الإعلاميين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسوؤلى مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم بلال احمد صانع العاب الإعلاميين لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة .

بلال احمد يبلغ من العمر 25 عاما وانتقل الإعلاميين ببداية الموسم الحالى ويجيد المشاركة بمركز صانع الألعاب .

وسبق للاعب المشاركة بصفوف تليفونات بنى سويف لمدة خمس مواسم .

ويواجه التليفونات ضيفه بنى سويف غدا بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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