نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس استقدام تحكيم أجنبي لمباراياته في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة برئاسة أجمد مجاهد باستقدام حكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق القادمة بالدوري العام.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قد قررت ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وأكدت مصادر خاصة بالمارد الاحمر، أن مجلس الأهلي اجتمع اليوم الثلاثاء لمناقسة عدة أمور بعيدا عن ماحدث في مباراة الأهلي والبنك أمس.

وتعادل الأهلي مع البنك أمس الإثنين سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.