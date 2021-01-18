محمد أبو العلا: شيء واحد يفصلني عن دخول انتخابات الزمالك .. وأحلم برئاسة النادي

أكد محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك السابق، أن إمكانية دخوله الانتخابات المقبلة للزمالك، قال "الزمالك ملئ بالكوادر وبه قامات قادرة على دخول الانتخابات، وأنا شخصيا لم أحسم قراري، وقضيتي أنني في ظرف ما تحملت المسؤولية ودخلت المعركة في الانتخابات الماضية".

وأضاف ابو العلا خلال لقائه ببرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام: "أنا تحت أمر النادي حاليا وأساعد أي شخص في أي مكان وأخدمه وأرد جميل النادي عليّ في أي منصب يريدونه".

وأكمل: "أنا غير متعجل حسم قراري وأنتظر الأرض تكون ممهدة لذلك، كما أن حلمي دائما أخدم الزمالك وعارف شئونه وخباياه في كرة القدم وحابب يكون لي تدخل في هذا الملف".

واختتم: "يمكن بعد ذلك مع تراكم الخبرات أقدر أخدم النادي مستقبلا، وأتمنى بالطبع أكون رئيس الزمالك في يوما ما وحلم لي، ولكن حاليا سنا صعب، وحلمي أشوف الزمالك على التراك السليم الذي تعيشه أي مؤسسة عادية".