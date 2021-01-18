بسبب إبراهيم حسن.. لجنة التأديب تلزم الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه للنجوم خلال 30 يوما.. مستندات

قررت لجنة التأديب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق على أن تكون المهلة لمدة ٣٠ يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.

وقدم الإسماعيلى طعنًا في وقت سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد غرامته بمبلغ 20 مليون جنيه فى هذه الأزمة.



وحكمت لجنة شؤون اللاعبين فى الاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية النجوم فى ٢٠ مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى بشأن انتقال اللاعب للنادي الاسمعلاوي، بالاضافة إلى طعن نادى النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر.

يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال للاسماعيلي عام ٢٠١٣ قبل انتقاله للزمالك ٢٠١٨-٢٠١٩.