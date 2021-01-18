نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
نفى مصدر مسئول داخل النادى الأهلى ما تردد حول عرض النادي الأهلى على نادى صن داونز التعاقد مع الأورجوياني سيرنيو مقابل انتقال النيجيرى جونيور أجاى إلى النادى الجنوب أفريقى إضافة إلى حصول صن داونز على 4 ملايين دولار.
قال عدلي القيعي مستشار رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إن ناديه تطبق عليه العدالة بصرامة وسرعة دون غيره، مشددًا على أن ما حدث "اختلال في التعامل" بين الأندية.
كشفت مصادر في الأهلي، عن أن إدارة النادي استقرت بشكل نهائي على تقديم طلب رسمي للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب جميع مبارياته حال الاستمرار علي النهج نفسه في ما يتعرض الفريق الأحمر.
أنقذت العناية الألهية طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت بعد التعرض لحادث سير أثناء رجوعه من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع مضيفه البنك الأهلي .
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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