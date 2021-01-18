دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج أهلي الثلاثية جاهز للعالمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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