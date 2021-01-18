المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السويدي بنتيجة 24-23 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
واحتج المنتخب المصري بسبب أن حكم اللقاء نرويجي الجنسية، وهو من الدول الاسكندنافية التي تنتمي إليها السويد، كما أن مدرب المنتخب السويدي هو نرويجي الجنسية وهو أمر غير مقبول بالنسبة لفراعنة اليد.
جدير بالذكر أيضًا أن الحكم النرويجي أدار مباراة المنتخب السويدي أمام مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وصعد المنتخب المصري للدور الرئيسي، على أن يواجه نظيره البيلاروسي والسلوفيني، ومنتخب الاتحاد الروسي في هذا الدور.
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